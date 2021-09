Attualita 287

Demolizione viadotto Salso a Caltanissetta, Falcone: "Tappa importante per riqualificazione delle strade"

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, presente alle operazioni di demolizione del viadotto Salso

Redazione

22 Settembre 2021 16:46

«Da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato, come mai la Regione aveva fatto sinora, per salvare la Caltanissetta-Agrigento dal destino di eterna incompiuta. Oggi la demolizione del vecchio viadotto "Salso" segna una positiva tappa sul percorso tracciato dal governo Musumeci: anche in Sicilia le opere pubbliche devono avere un inizio e una fine. In questo senso accogliamo positivamente la reattività di Anas riguardo questo intervento e, in generale, sui lavori per la Statale 640, dopo la costante azione di vigilanza e pungolo che la Regione continuerà a portare avanti, a tutela dell’interesse dei siciliani ad avere strade e infrastrutture finalmente all’altezza». Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, presente, questa mattina, alle operazioni di demolizione del viadotto "Salso”, all'innesto tra la Strada statale 640 e lo svincolo di Caltanissetta dell’A19 Palermo-Catania.



«Da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato, come mai la Regione aveva fatto sinora, per salvare la Caltanissetta-Agrigento dal destino di eterna incompiuta. Oggi la demolizione del vecchio viadotto "Salso" segna una positiva tappa sul percorso tracciato dal governo Musumeci: anche in Sicilia le opere pubbliche devono avere un inizio e una fine. In questo senso accogliamo positivamente la reattività di Anas riguardo questo intervento e, in generale, sui lavori per la Statale 640, dopo la costante azione di vigilanza e pungolo che la Regione continuerà a portare avanti, a tutela dell'interesse dei siciliani ad avere strade e infrastrutture finalmente all'altezza». Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, presente, questa mattina, alle operazioni di demolizione del viadotto "Salso", all'innesto tra la Strada statale 640 e lo svincolo di Caltanissetta dell'A19 Palermo-Catania.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare