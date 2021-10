Cronaca 706

Demolite a Caltanissetta le ultime campate del viadotto Salso, utilizzato l'esplosivo

n precedenza erano state già demolite le prime 36 campate della struttura, adesso si è proceduto alla demolizione delle ultime dieci campate

Redazione

19 Ottobre 2021 12:45

Eseguita oggi la seconda fase della demolizione con esplosivo della carreggiata nord del vecchio viadotto Salso, lungo la statale 640 Strada degli Scrittori che da Agrigento porta allo svincolo di Caltanissetta dell'autostrada Palermo-Catania. In precedenza erano state già demolite le prime 36 campate della struttura, adesso si è proceduto alla demolizione delle ultime dieci campate, dalla pila 38 alla pila 47b. Per consentire le operazioni di protezione delle sottostanti rampe autostradali, di frantumazione e rimozione dei detriti crollati sulla carreggiata, è stato necessario procedere alla chiusura dello svincolo di Caltanissetta per circa una settimana.



