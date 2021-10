Attualita 137

Democrazia partecipata a Gela, è possibile presentare progetti: disponibili 60 mila euro

Pubblicato l'avviso per la destinazione di una parte dei trasferimenti regionali ai processi relativi alla democrazia partecipata

Redazione

06 Ottobre 2021 20:31

Dopo la vittoria del progetto Snoezelen Room per le cure dei soggetti autistici e degli anziani con Alzheimer, anche quest’anno sul sito del comune di Gela ( http://gela.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=5960&CSRF=b1d381ebbdafefc2a9fcebfb257feec5 ) è stato pubblicato l'avviso per la destinazione di una parte dei trasferimenti regionali ai processi relativi alla democrazia partecipata.I cittadini potranno presentare progetti e proposte relative alle seguenti macroaree: - Ambiente, Ecologia, e Sanità; - Lavori Pubblici; - Sviluppo Economico, Turismo, Promozione del Territorio; - Politiche giovanili; Attività sociali , scolastiche, culturali e sportive.

Possono presentare i loro progetti e le loro proposte: - Singolarmente, tutte le persone residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione dell’avviso, il diciottesimo anno di età; - Collettivamente, tutte le forme associative e rappresentative dei cittadini di Gela (associazioni sportive e culturali no profit). Saranno esclusi: - Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio locale e nazionale; - Coloro che ricoprono incarichi in organi direttivi di partiti politici e sindacati; - I dipendenti del Comune.

Anche per quest’anno la somma a disposizione è pari a 60.000 euro, derivante dai trasferimenti regionali ricevuti nell’anno 2020. Le proposte e i progetti dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2021, i partecipanti dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata all’avviso e disponibile presso l’Ufficio URP del Comune dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ciascun giorno lavorativo, oppure, in formato digitale, sul sito istituzionale del Comune di Gela. Le proposte potranno essere presentate: - brevi manu all’Ufficio di protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 - mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.ge1a@pec.comune.ge1a.cl.it

Le proposte presentate nei termini stabiliti saranno prima valutate da un’apposita commissione e poi rese pubbliche per essere votate on line dalla cittadinanza. Sarà realizzato il progetto che avrà ottenuto la maggioranza di voti.



Dopo la vittoria del progetto Snoezelen Room per le cure dei soggetti autistici e degli anziani con Alzheimer, anche quest'anno sul sito del comune di Gela ( http://gela.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=5960&CSRF=b1d381ebbdafefc2a9fcebfb257feec5 ) è stato pubblicato l'avviso per la destinazione di una parte dei trasferimenti regionali ai processi relativi alla democrazia partecipata.I cittadini potranno presentare progetti e proposte relative alle seguenti macroaree: - Ambiente, Ecologia, e Sanità; - Lavori Pubblici; - Sviluppo Economico, Turismo, Promozione del Territorio; - Politiche giovanili; Attività sociali , scolastiche, culturali e sportive. Possono presentare i loro progetti e le loro proposte: - Singolarmente, tutte le persone residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione dell'avviso, il diciottesimo anno di età; - Collettivamente, tutte le forme associative e rappresentative dei cittadini di Gela (associazioni sportive e culturali no profit). Saranno esclusi: - Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio locale e nazionale; - Coloro che ricoprono incarichi in organi direttivi di partiti politici e sindacati; - I dipendenti del Comune. Anche per quest'anno la somma a disposizione è pari a 60.000 euro, derivante dai trasferimenti regionali ricevuti nell'anno 2020. Le proposte e i progetti dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2021, i partecipanti dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata all'avviso e disponibile presso l'Ufficio URP del Comune dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ciascun giorno lavorativo, oppure, in formato digitale, sul sito istituzionale del Comune di Gela. Le proposte potranno essere presentate: - brevi manu all'Ufficio di protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 - mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.ge1a@pec.comune.ge1a.cl.it Le proposte presentate nei termini stabiliti saranno prima valutate da un'apposita commissione e poi rese pubbliche per essere votate on line dalla cittadinanza. Sarà realizzato il progetto che avrà ottenuto la maggioranza di voti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare