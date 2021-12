Democrazia partecipata a Gela, al via la votazione on line: ecco i progetti presentati

Democrazia partecipata a Gela, al via la votazione on line: ecco i progetti presentati

La giunta municipale ha approvato la delibera per la selezione dei progetti di Democrazia Partecipata 2021

La giunta municipale ha approvato la delibera per la selezione dei progetti di Democrazia Partecipata 2021. Si passa adesso alla fase successiva, ossia la votazione on line da parte dei cittadini delle proposte che hanno avuto il via libera della commissione esaminatrice, votazione che si terrà domenica 12 dicembre dalle ore 15 alle ore 22.

Ciascun cittadino potrà esprimere il proprio voto (solo uno, previa registrazione sulla piattaforma che sarà comunicata nelle prossime ore). Alla fine, l'idea che avrà ottenuto più preferenze sarà portata avanti e realizzata dall'amministrazione comunale, per un importo massimo di 60mila euro. Ecco quali sono le proposte che sarà possibile votare:

- Proposta di Incardona Paola Concetta Mariapia con obiettivo “Organizzazione di un evento culturale internazionale per la valorizzazione e la promozione della tradizione artistica e culturale di Gela”. Importo € 60.000,00. - Sei proposte progettuali presentate dall’Associazione FARC&C per il sostegno ai malati oncologici e ai loro familiari con obiettivo: “Assistenza ai malati oncologici ricoverati presso il PO di Gela”. Importo complessivo di € 60.000,00.

- Proposta di Todaro Barbara con obiettivo “Attività ricreative per giovani, famiglie anziani attraverso attuazione parco mini golf “. Importo € 60.000,00. - Proposta di Cassaro Giulia con obiettivo “Aumento della sensibilità della popolazione umana nei confronti degli animali” attraverso la realizzazione di aree di sgambamenti cani. Importo €. 40.000,00. - Proposta di Maniscalco Rocco con obiettivo “Parco del Sorriso” da realizzare in area comunale, come fucina ricreativa per tutti i cittadini residenti nel quartiere costa Zampogna. Importo 60.000,00; - Proposta di Alessandro Morselli, rappresentante legale dell’associazione “Centro Studi Gela PRO sfide università Roma Unitelma”, con obiettivo “Studio sperimentale coltivazione sul campo del Miglio grani antichi” – Importo € 60.000,00.

- Proposta di Cristian Duchetta, legale rappresentante dell’Associazione “Formamente”, con obiettivo “Riqualificazione urbana sociale culturale” attraverso installazione di simboli storico-culturali, tipo 2 statue del “Toro di Gela” – Importo € 58.500,00. - Proposta di Meula Basilio Angelo, legale rappresentante dell’Associazione “Carabinieri Gruppo Volontario A.N.C Sezione di Gela”, con obiettivo “Migliorare la città tramite apporto di agenti accertatori per attività di vigilanza”. Importo € 60.000,00. - Proposta di Vincenzo Lo Blundo, legale rappresentante dell’Associazione “Semi Spazi Condivisi”, con obiettivo “Istituzione di uno spazio di lavori in cui i cittadini individuano idee risorse progetti per la realizzazione di spazi pubblici” – Importo € 60.000,00.



