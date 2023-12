Attualita 388

Dem Group: "Natale Sostenibile" a Caltanissetta con Dolomiti Energia Spa come sponsor nazionale

Il video natalizio rappresenta la collaborazione creativa tra aziende locali, evidenziando scelte consapevoli per ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'utilizzo di materiali riciclati

Redazione

In occasione delle festività natalizie, la Dem Group presenta con entusiasmo la seconda edizione del suo video natalizio, regalando un'esperienza coinvolgente e un messaggio di sostenibilità a Caltanissetta. In questo progetto ambizioso, 19 aziende locali si uniscono per promuovere la consapevolezza ambientale, con il prestigioso supporto di Dolomiti Energia Spa come sponsor nazionale. La sostenibilità ambientale diventa il fulcro della missione della Dem Group, che cerca di trasmettere valori positivi attraverso iniziative significative. Il periodo natalizio, con la sua atmosfera luminosa e calorosa, offre l'opportunità ideale per sensibilizzare la comunità su temi cruciali come il cambiamento climatico, la riduzione dei rifiuti e la promozione di pratiche sostenibili.

Il video natalizio rappresenta la collaborazione creativa tra aziende locali, evidenziando scelte consapevoli per ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'utilizzo di materiali riciclati, il tutto sotto la guida di Dolomiti Energia Spa. Il portavoce della Dem Group afferma: "La sostenibilità è un impegno tangibile che coinvolge l'intera comunità. Questo video natalizio va oltre il puro intrattenimento, fungendo da richiamo all'azione e invito a riflettere sulle nostre abitudini quotidiane per il bene del nostro pianeta."

Coinvolgendo numerose aziende locali e Dolomiti Energia Spa come sponsor nazionale, la Dem Group dimostra come il settore privato possa essere un motore di cambiamento positivo. La piattaforma creata dall'azienda permette alle imprese di unire le forze per promuovere la sostenibilità, evidenziando che insieme si possono realizzare progetti significativi. Con la seconda edizione del video natalizio, la Dem Group non solo intrattiene la comunità con uno spettacolo coinvolgente, ma si pone come esempio di come le aziende possano svolgere un ruolo attivo nella promozione di valori fondamentali. Un albero di Natale illuminato non solo dalle luci, ma anche dalla consapevolezza di un impegno comune verso un futuro più sostenibile. Questo Natale, unisciti alla Dem Group e alle aziende locali coinvolte in questo appassionante viaggio verso la sostenibilità. Guarda il video natalizio e lasciati ispirare a fare scelte che contribuiscano a preservare la bellezza del nostro pianeta per le generazioni future.



