Dell'Utri (Noi con l'Italia-Cp): "Alfredo Fiaccabrino vicecoordinatore a Caltanissetta e provincia"

Fiaccabrino per tre volte consecutive ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale

Redazione

‘Proseguiamo il nostro percorso politico, puntando sul radicamento territoriale, sull’esperienza amministrativa e sulla conoscenza delle dinamiche dei Comuni e delle province che chiedono di essere rappresentate e ascoltate. La nomina di Alfredo Fiaccabrino a vicecoordinatore del partito nella provincia di Caltanissetta rientra in questa logica. Fiaccabrino, per tre volte consecutive consigliere comunale nel capoluogo nisseno, ha le doti umane e politiche per interpretare il nostro progetto politico di Centro. A lui il pieno sostegno del nostro leader Saverio Romano e di tutta la nostra comunita’. Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia-Cantiere popolare



