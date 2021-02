Attualita 316

Delia, sostituita la segnaletica verticale: i lavori proseguono per sistemare tabelle e nomi delle vie

Un lavoro certosino portato avanti dall'amministrazione comunale di Delia per rendere il paese più moderno e vivibile

Redazione

26 Febbraio 2021 12:52

A breve verrà potenziata a Delia la segnaletica verticale del centro urbano il cui. Il processo di ammodernamento già inziato nel 2015 prevede anche la riqualificazione della segnaletica verticale obsoleta o malridotta, i paletti parapedonali e gli specchi.<Dopo diversi anni di incuria, abbiamo complessivamente sostituito circa 150 dispositivi che servono a regolare la disciplina della circolazione e che prevede cartelli pericoli, divieti, e indicazioni utili nelle vie, negli incroci, nelle rotatorie. In questo modo oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, individuati d’intesa con il comandante della polizia municipale, per dare al nostro centro urbano un aspetto ordinato e più gradevole>>.

I lavori, che fanno parte del programma elettorale, prevedono tra l’altro il potenziamento delle tabelle con le indicazioni dei nomi delle vie. Ed anche la collocazione di diversi specchi negli incroci più trafficati sottoposti ad usura o danneggiati dalle intemperie.

<<Un lavoro certosino portato avanti dall'Amministrazione Bancheri nell'interesse della collettività, dei pedoni, degli automobilisti e dei motociclisti, per rendere Delia, più moderna, vivibile e sicura. Si tratta di interventi mai effettuati in precedenza e che ci pone di gran lunga più avanti rispetto alle precedenti gestioni pubbliche. Come sempre facciamo parlare non solo le promesse ma soprattutto i fatti>>.



