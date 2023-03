Delia: sopralluogo del commissario dell'Asp di Caltanissetta per il recupero dell'immobile ex Hospice

Attualita 193

Delia: sopralluogo del commissario dell'Asp di Caltanissetta per il recupero dell'immobile ex Hospice

Nell'edificio di piazza Toronto sorgerà una struttura sanitaria: i vandali nel tempo hanno distrutto tutto

Redazione

17 Marzo 2023 17:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/delia-sopralluogo-del-commissario-dellasp-di-caltanissetta-per-il-recupero-dellimmobile-ex-hospice Copia Link Condividi Notizia

Il direttore dell'Asp Alessandro Caltagirone, su sollecitazione del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, si recherà a Delia martedì prossimo, con i tecnici dell'azienda sanitaria, per una verifica dello stato dell'immobile di piazza Toronto, destinato negli anni passati a struttura per ospitare gli ammalati terminali.

I lavori di ristrutturazione dell'edificio ceduto all'Asp nel 2000, sono fermi dal 2008. L'edificio, che è stato oggetto nel tempo di atti vandalici, versa in uno stato di degrado e di abbandono. La normativa attuale in materia non consente più di realizzare il progetto iniziale di adibire a hospice la struttura.

"Ora, finalmente, grazie ai fondi comunitari del Pnrr abbiamo l'opportunità di recuperare e riqualificare un immobile di importanza strategica per la comunità, dandogli una nuova e importante destinazione socio-sanitaria - hanno dichiarato il direttore Caltagirone e il sindaco Bancheri -. L'idea è maturata dopo vari incontri e interlocuzioni. Sul tavolo di lavoro - hanno detto - ci sono già delle idee progettuali. Abbiamo pensato a una residenza sanitaria assistenziale, o a un centro di servizi socio sanitari. Sono alcune delle idee progettuali che saranno valutate in funzione delle direttive del Pnrr, dopo il sopralluogo congiunto che ci sarà martedì".



Il direttore dell'Asp Alessandro Caltagirone, su sollecitazione del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, si recherà a Delia martedì prossimo, con i tecnici dell'azienda sanitaria, per una verifica dello stato dell'immobile di piazza Toronto, destinato negli anni passati a struttura per ospitare gli ammalati terminali.

I lavori di ristrutturazione dell'edificio ceduto all'Asp nel 2000, sono fermi dal 2008. L'edificio, che è stato oggetto nel tempo di atti vandalici, versa in uno stato di degrado e di abbandono. La normativa attuale in materia non consente più di realizzare il progetto iniziale di adibire a hospice la struttura. "Ora, finalmente, grazie ai fondi comunitari del Pnrr abbiamo l'opportunità di recuperare e riqualificare un immobile di importanza strategica per la comunità, dandogli una nuova e importante destinazione socio-sanitaria - hanno dichiarato il direttore Caltagirone e il sindaco Bancheri -. L'idea è maturata dopo vari incontri e interlocuzioni. Sul tavolo di lavoro - hanno detto - ci sono già delle idee progettuali. Abbiamo pensato a una residenza sanitaria assistenziale, o a un centro di servizi socio sanitari. Sono alcune delle idee progettuali che saranno valutate in funzione delle direttive del Pnrr, dopo il sopralluogo congiunto che ci sarà martedì".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare