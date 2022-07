Attualita 277

Delia premia uno dei suoi figli migliori: riconoscimento al chirurgo Giuseppe Borzellino

Il prof. Borsellino vanta oltre 4800 interventi di chirurgia addominale e toracica

Mercoledì pomeriggio, il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, ha consegnato un attestato di riconoscenza al professor Giuseppe Borzellino, conferito dall'amministrazione comunale per "essersi significatamente distinto nel campo medico sanitario, in particolare nel campo della chirurgia addominale e toracica".

Il dott. Borzellino è Professore Associato di Chirurgia generale presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Verona con attività assistenziale presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Vanta oltre 4800 interventi di chirurgia addominale e toracica di cui 2950 come primo operatore e oltre 250 come tutor con approccio aperto, mini-invasivo e robotico ed anche più di 500 procedure chirurgiche eseguite sotto guida radiologica.

La cerimonia si è svolta nell'aula consiliare del palazzo municipale, dove erano presenti l'assessore alla Cultura Paolo Lauricella e all'Agricoltura Antonio Gallo oltre a tantissimi parenti e amici del dottore Borzellino. "La città gli conferisce - ha detto nel suo discorso introduttivo il primo cittadino - non solo per essersi distinto nel mondo accademico e medico ma anche per avere sempre mantenuto vivo e saldo il suo legame con Delia, suo paese natio". Da parte sua l'assessore alla Cultura, Paolo Lauricella, ha ricordato che la proposta del riconoscimento è stata presentata dall'ex sindaco di Delia Totò Falzone. Grazie anche alla sua testimonianza - ha detto Lauricella - abbiamo avuto modo di conoscere non solo le sue doti professionali ma sopratutto le sue qualità umane, che esaltano il suo paese d'origine e rendono orgogliosa l'intera comunità. Delia, premia uno dei suoi figli migliori che hanno dato lustro alla nostra città". "E' stato un evento bellissimo, del quale mi sento profondamente onorato e commosso - ha detto Giuseppe Borzellino. Il riconoscimento dell'amministrazione del proprio paese è la cosa più bella che si possa desiderare, che va al di là della laurea, delle specializzazioni e dei diplomi universitari. Sono nato a Delia con la quale la mia famiglia ha sempre conservato un legame d'affetto, fin da quando siamo emigrati in Francia, dove ho studiato. Ogni anno tornavamo durante l'estate per trascorrere le vacanze con i nonni e i cugini. C'è sempre stato un profondo legame d'affetto con il nostro paese. Dopo la maturità presa in Francia, ho continuato gli studi in Sicilia, a Palermo, per un anno. Poi mi sono trasferito a Verona dove mi sono laureato. Il legame però è rimasto sempre lo stesso". Al termine della cerimonia l'assessore Lauricella ha consegnato un mazzo di fiori alla moglie di Giuseppe Borzellino, Annalisa, che è apparsa molto commossa, mentre l'assessore Gallo ha donato dei libri sulla storia di Delia.



