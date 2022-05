Attualita 40

Delia, piazza Toronto: realizzata un'area fitness e collocate alcune panche

La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Bancheri: "Continuiamo senza sosta nel nostro lavoro"

Redazione

Dopo avere espropriato l’aria per darla ai cittadini, dopo anni e anni di attesa, l’amministrazione Bancheri ha provveduto a realizzare una area fitness con attrezzi a corpo libero, omologati e a norma.Inoltre si è provveduto a realizzare un’area di sgambettamento per cani nonché a collocare alcune panche, richieste dai cittadini e acquistate dall’amministrazione. Mesi addietro nella stessa area sono stati anche collocati diversi alberelli per i bambini nati dal 2013 al 2017.

La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Bancheri. "Continuiamo senza sosta nel nostro lavoro per far crescere ed evolvere il nostro paese. Giorno dopo giorno portiamo avanti il nostro programma elettorale, sanando lacune ereditate dal passato e rendendo orgogliosi i Cittadini di Delia. Grazie alla nostra pianificazione e a tutti i nostri risultati ottenuti il paese ha cambiato totalmente volto e in qualsiasi città della Sicilia il lavoro dell’Amministrazione Bancheri è riconosciuto. Noi di questo siamo felici ed orgogliosi, Abbiamo comunque ancora tanto da fare e tutti questi risultati ci danno sempre più forza e voglia per continuare nel percorso intrapreso" <<Non è stato facile raggiungere simili traguardi – ha infine detto Bancheri. C’è voluto tempo, fatica, e un impegno non indifferente, frutto del lavoro corale di tutti, uffici e amministratori, la cui azione è stata sempre finalizzata al bene della comunità".



