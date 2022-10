Attualita 205

Delia, parte la mensa scolastica: i pasti vengono preparati nella scuola Giovanni XXIII

Dopo due anni all'insegna dell'emergenza, è ripartito il servizio di refezione

"Dopo due anni, vissuti all'insegna dell'emergenza e dell'isolamento, i nostri alunni ritornano alla normalità. Oggi infatti ha avuto inizio la mensa scolastica con la preparazione del pasto direttamente sul posto e cioè all'interno del vano cucina ubicato nello spazio adibito a refezione della Scuola Elementare Giovanni XXIII". E' quanto afferma in una nota il sindaco Gianfilippo Bancheri. "È stata una gradevole e lieta ripartenza, condita da importanti momenti e spazi di socialità tanto che erano mancati ai nostri bambini. Un sentito ringraziamento all'Assessore Paolo Lauricella e all'Arch. Rino La Verde per avere coordinato i lavori di sistemazione degli ambienti adibiti a mensa e dei servizi igienici. Un sentito ringraziamento va anche all’assessore ai servizi sociali Angela Gallo per aver pianificato e presenziato agli incontri tra l'Ente e la ditta che gestisce il servizio".



