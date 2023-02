Attualita 60

Delia, la Regione approva finanziamento per illuminare il Castello che da vent'anni è al buio

Il sindaco Bancheri: "Questo finanziamento va ad aggiungersi ad altri interventi per valorizzare e potenziare la zona che gli fa da cornice per far rivivere un pezzo di storia locale"

Redazione

Approvato dalla Regione il decreto di finanziamento per "l’adeguamento dell’impianto di illuminazione architettonica esterna al castello di Delia”.

La somma complessiva è di € 100.000,00, di cui € 90.000,00 a valere sul Programma Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana, mentre il 10% è la quota di cofinanziamento a carico del Comune.

Soddisfatto il sindaco Gianfilippo Bancheri il quale ricorda che "il castello è al buio da 20 anni. Finalmente – ha detto - potremmo mostrare a tutti l’antico castello di Delia, un monumento importante della nostra storia, un luogo simbolo dei deliani. Non c’è deliano che non porti nel cuore l’immagine del castello. Questo finanziamento va ad aggiungersi ad altri interventi per valorizzare e potenziare la zona che gli fa da cornice per far rivivere un pezzo di storia locale. Un intervento che servirà a promuovere maggiormente il turismo a Delia".

Il primo cittadino di Delia ha espresso un particolare ringraziamenti ai dipendenti comunali "che ogni giorno lavorano, impegnandosi al massimo, per raggiungere gli obiettivi progettuali e definire l’iter burocratico imposto dalla normativa per partecipare ai bandi". Un ringraziamento lo ha infine rivolto ai dirigenti e ai responsabili degli uffici regionali per il loro fattivo supporto e per la loro preziosa collaborazione.



© Riproduzione riservata

