Delia. La passione per il remix del Tiktoker Strazzeri diventa un'occasione occupazionale

Il giovane a 21 anni può contare su oltre 100mila followers e già ha un contratto di lavoro con una società del Singapore

Redazione

31 Luglio 2023

Si chiama Giuseppe Strazzeri (in arte GWave) ed è solo un piccolo TikToker di Delia che ama remixare tutto: dal microonde di casa alle lattine di Coca cola. Per lui “ogni suono o rumore diventa musica”. Una mania la sua tanto che nel giro di poco tempo ha conquistato 100 mila followers ed è stato notato da una delle più grosse aziende musicali, cioè la BandLab di Singapore. Lo abbiamo intervistato perché il suo racconto possa essere un esempio di come la passione può trasformarsi in lavoro.

- Come nasce la sua passione musicale? “La passione verso la musica nasce in tenera età. Secondo i racconti dei miei genitori, fin da piccolo ero particolarmente attratto dalla musica e paradossalmente adoravo i rumori percependoli come musica (ad esempio al suono di dell'allarme dell'auto immediatamente iniziavo a ballare). Il mio primo vero approccio musicale però, è stato con la Banda musicale di Delia circa 10 anni fa e subito dopo con l'ingresso nel gruppo dei Giocolieri di stendardi e tamburi di Delia. Da lì una passione sempre crescente nei confronti della musica e di tutti gli strumenti musicali, in particolare quelli elettronici, che mi hanno permesso di sviluppare al pieno la mia creatività”.

- Viene facile mixare tutto quello che incontra sul suo cammino? “Per me è quasi naturale, ma alla base di tutto c'è l'ispirazione. Spesso quando sento un suono, nella mia testa, è già chiara l'intera procedura per creare una canzone. Ma capita anche che trascorro intere giornate davanti ad un suono senza riuscire a produrre nulla”.

- Come ha fatto a conquistare i 100mila followers? “Ho sempre avuto una passione per i social. Fin da ragazzino pubblicavo diversi video su YouTube. La svolta reale è stata tre anni fa quando decido di scaricare TikTok con l'intento di pubblicare video per far conoscere alle persone la mia musica utilizzando il mio primo strumento elettronico, ovvero il 'Launchpad' (poco conosciuto in Italia), e contro ogni aspettativa, mi sono ritrovato ad avere una community davvero grande in tutto il mondo. In quel momento che ho deciso di investire il 100% di me stesso in questo settore”.

- Qual è il suo prossimo obiettivo? “Principalmente vorrei concludere i miei studi universitari. Contemporaneamente, mi piacerebbe far crescere ancor di più la mia community e vorrei riuscire a fare della mia passione un lavoro”. - Una curiosità, può diventare un lavoro il suo impegno attraverso la piattaforma TikTok? “TikTok è una vetrina, che ti permette di farti conoscere in tutto il mondo e di conseguenza avere più possibilità di essere notato e apprezzato”.

- Quante proposte lavorative le sono giunte finora? “Sono arrivate svariate proposte, ho fatto qualche sponsorizzazione per delle aziende musicali , ma una in particolare ha catturato il mio interesse, poiché coincide perfettamente con il mio stile e quindi ho deciso di concentrarmi al momento solo su di essa, dato che sono particolarmente apprezzato e gratificato. Sto parlando dell'azienda di Singapore 'BandLab Technologies', con cui collaboro da oltre un anno e che mi ha dato l'input nel fare il grande passo ed aprire la mia azienda a soli 21 anni”.



