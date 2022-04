Attualita 98

Delia, impianto sportivo nelle aree esterne alla scuola Giovanni XXIII: presentato il progetto

L'importo del progetto presentato dall'amministrazione comunale ammonta a 250 mila euro

Redazione

Delia, presentato progetto per la “Realizzazione di un impianto sportivo nelle aree esterne della Scuola elementare Giovanni XXIII, per un importo di 250 mila euro. “Insieme all’assessore Carmelo Alessi ho seguito personalmente l’iter di questo progetto - ha detto soddisfatto il sindaco Gianfilippo Bancheri – perché si tratta di un intervento importante per la comunità. La realizzazione di un impianto sportivo nel cortile della Scuola Elementare è stato sempre un obiettivo per l’amministrazione. Questo finanziamento insieme agli altri, che siamo riusciti a far arrivare a Delia, grazie alla nostra costante attività, al nostro interessamento e alla efficienza amministrativa, hanno avviato una fase nuova di cambiamento per il nostro paese. In questi anni abbiamo messo in moto una macchina burocratica pressoché ferma, valorizzando e razionalizzando le risorse.

Il progetto prevede, tra le altre cose, il rifacimento dei muretti esterni e delle inferriate, ormai dopo decenni e decenni in pessime condizioni. Questo progetto segue quello già realizzato nello stesso immobile sempre dall’Amministrazione Bancheri per un importo di 1.067.500,00 relativo alla messa in sicurezza della scuola: nello specifico sono stati già sostituiti e ammodernati tutti i servizi igienici e i relativi impianti, cambiati gli infissi, le vetrate e le porte esterne, collocato un nuovo ascensore, installato sul tetto un impianto di fotovoltaico, collocata l’illuminazione a led delle aule e dei corridoi, montati i maniglioni antipanico in tutte le porte etc etc. "Stiamo capitalizzando l’impegno di tutti. Degli assessori, dei consiglieri comunali, dei dipendenti comunali e della cittadinanza che dimostra di condividere le nostre politiche messe in atto e che riguardano non solo la scuola ma anche l’ambiente, il lavoro, le opere pubbliche, lo sport e la cultura. In questo caso specifico abbiamo voluto potenziare lo sport pesando alle nuove generazioni, ai ragazzi e ai bimbi. Ancora una volta abbiamo dimostrato che gli obiettivi concreti, innovativi e sostenibili possono essere raggiunti per dare importanti risultati. Ancora una volta abbiamo saputo cogliere le diverse opportunità di finanziamento a beneficio della comunità e dello sviluppo territoriale e che stanno cambiando il volto di Delia”..



