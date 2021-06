Attualita 156

Delia, assistenza domiciliare: pubblicato il bando per l'assegnazione dei voucher

Il servizio è destinato agli over 65 impossibilitate a svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali

07 Giugno 2021 12:05

Con il Voucher gli utenti potranno acquistare delle prestazioni di carattere socio-assistenziale presso fornitori liberamente scelti e accreditati nell’ambito del Distretto D8 di cui il Comune di Delia fa parte.

<<Il Voucher – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - è un contributo erogato sotto forma di titolo di acquisto destinato alle persone in condizione di fragilità sociale, non autosufficienti. Si tratta di un intervento che fa parte di un sistema integrato, il piano di zona, elaborato dal Distretto D8 e approvato dai Comuni aderenti, uno strumento di pianificazione territoriale efficace per lo sviluppo e il sostegno delle politiche locali, sulla base di una lettura dei bisogni e della programmazione delle priorità e della costruzione di opportunità e sinergie tese ad affrontare e risolvere le problematiche sociali del territorio.

Questa amministrazione d’altra parte crede da sempre nelle politiche e nel sostegno sociale, mettendo sempre al centro la persona, i suoi bisogni, la sua dignità e la qualità della vita>>.

<<Si tratta di un’iniziativa che ancora una volta - sottolinea l’assessora ai servizi sociali Angela Gallo - denota la vicinanza delle Istituzioni e della nostra amministrazione comunale ai soggetti più fragili della catena sociale. Con questa iniziativa continua l’assessora si vogliono limitare fenomeni di emarginazione sociale, condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, purtroppo presenti anche in comuni piccoli come il nostro dove, rispetto alle grandi aree metropolitane, ci si aspetterebbe di trovare rapporti familiari, anche tra genitori e figli, più frequenti e più vivi. L’iniziativa permette inoltre di migliorare l’autonomia dei beneficiari consentendo loro di permanere nel proprio contesto di vita, a contatto con i propri familiari ed amici e di migliorare la qualità della vita della popolazione anziana.

Auspichiamo una grande partecipazione al bando in questione, conclude l’assessora Gallo, anche in considerazione della natura aperta del bando che assegna i voucher nel continuo. Ai soggetti classificatisi in posizione utile in graduatoria verranno forniti per 12 mesi servizi di natura socio assistenziale che, tra i tanti fattori positivi, consentono di rimanere presso l’ambiente familiare e sociale di appartenenza e di ridurre, ove possibile, il ricovero in strutture residenziali>>.

La graduatoria verrà formulata in base al valore ISEE e all’età anagrafica secondo i punteggi indicati nel bando. Gli interessati dovranno presentare al Comune di residenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, l’istanza, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando. La richiesta va corredata dalla documentazione medica attestante le patologie, in busta chiusa. Al voucher è ammissibile solo un componente per nucleo familiare. Alla domanda si dovrà allegare il modello ISEE e la fotocopia del documento d’identità in corso di validità. Ed anche la certificazione medica attestante la disabilità grave, ed eventuale altra documentazione che si ritiene utile per una corretta valutazione dei bisogni dell'utente.

Agli anziani aventi diritto verrà assegnato il numero di voucher previsto nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto dalla asistente sociale/case manager e condiviso dall'anziano, con i quali lo stesso potrà acquistare le prestazioni presso i fornitori accreditati. Il fornitore accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all’erogazione delle prestazioni stabilite dal PAI.



