Delia, approvato il progetto per la manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione

L'importo del progetto ammonta a quasi 50mila euro

"Luce nuova e maggiori risparmi per il Comune. Continua la rivoluzione Green a Delia che si avvia a diventare più moderna, più efficiente e più sicura. Abbiamo capito subito – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - l’importanza del risparmio energetico e della necessità di ridurre la relativa spesa pubblica. Abbiamo agito su diversi fronti compreso l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e di quelli scolastici. Il nostro è stato un impegno continuo. Abbiamo cercato e trovato le risorse necessarie. Negli anni passati, i costi della pubblica illuminazione hanno pesato molto sulle casse comunali. Oggi finalmente, grazie al nostro incessante lavoro, circa l’80% dei corpi illuminanti sono a tecnologia led, a costo zero per il Comune. A settembre è stato già realizzato l’intervento di sostituzione relativo al lotto n. 5 per Totale complessivo €. 36.069,99. Entro dicembre - ha aggiunto Bancheri - saranno sostituite altre lampade ed entro gennaio del prossimo anno la copertura sarà completa.

Gli interventi del 5° lotto, hanno riguardato la sostituzione delle lampade in via Marconi da c/so Umberto a via Alpi, via Agrigento da via V.Emanuele a v.le Europa, via Stazione da via Agrigento a via L. Russo, via Vignazza da via Russo a via V. Emanuele, via Petrarca da via Agrigento a via Stazione, via B. D’Entenza da via Stazione a v.le Europa, via P. La Torre da via D’Entenza a via Stazione, vicolo Verga da via D’Entenza a via Stazione, via L. Russo da via Vignazza a p.zza Toronto, piazza Toronto da via L. Russo a via S. Pertini, v.le Repubblica da via L. Russo a via Ariosto, via Ariosto da via Repubblica a p.zza Croce". Il prossimo intervento interesserà la via A. Diaz compresi vicolo e cortili, largo Stovigliai e via Stovigliai n.2, Largo Canale, Largo Canale, via Barbieri: da via Diaz, via Donizzetti: da via Diaz, piazza Croce: da via Cantù a via Manzoni, via Cantù (da via Emanuele e piazza Croce ( compreso vicoli e cortile), via Manzoni:tra piazza Croce-via La Verde, vicolo dell’Addolorata. Inoltre le vie: Tasso, Foscolo, 18 Novembre, via Matteotti: da via Manzoni e via Crispi, via Marco Polo: da via Matteotti a via La Verde, via Mattarella: c/o campo calcetto, vicolo Stazione: da via Stazione a corso Umberto, via V. Emanuele incr. via Centrale Elettrica. "Il processo di adeguamento alla normativa sulla transizione ecologica – ha detto infine il sindaco di Delia - consentirà non solo di realizzare dei risparmi sui consumi energetici che gravano sulla bolletta ma consentirà una riduzione della immissione di CO2 in atmosfera per un ambiente più protetto e più pulito".



