Delia, pubblica illuminazione: a giugno inizieranno i lavori di riqualificazione e adeguamento

L'intervento ammonta all'incirca a 36 mila euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020

Redazione

10 Aprile 2021 21:29

L’intervento, che è stato finanziato con un contributo di € 36.077,50 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, prevede la sostituzione delle attuali lampade al sodio con lampade a elevata efficienza, basate su tecnologia LED, che in media consumano 10 volte in meno rispetto alle lampade tradizionali e durano al meno 20 volte in più di una lampadina alogena.

<<Si tratta di un investimento infrastrutturale – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - che unito ad altri interventi già finiti e altri in corso di realizzazione stanno cambiando il volto della nostra cittadina, non solo sotto il profilo dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale ma anche della vivibilità e della sicurezza urbana>>.Bancheri ha voluto ricordare come la sua amministrazione abbia dedicato tante energie per la rinascita di Delia sotto il profilo economico, sociale ed economico.

"Possiamo dire di essere particolarmente soddisfatti per aver compiuto quello che doveva essere fatto per il bene pubblico e fieri per guardare con speranza e rinnovato impegno al futuro del nostro paese". Il responsabile unico del procedimento (Rup) è il geometra Luigi Lucchese, che dirige il servizio tecnico della Posizione organizzativa n. 4 del Comune



