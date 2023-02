Attualita 153

Delegazione di Siciliani Liberi a Niscemi: "La pace non si costruisce inviando armi"

Ad un anno dall'inizio del conflitto bellico in Ucraina la manifestazione organizzata dai No Muos

Redazione

Si è svolta a Niscemi, a distanza di un anno dall'apertura del conflitto tra Russia e Ucraina, una manifestazione per la pace, organizzata dal movimento No Muos. Sotto un cielo velato si sono radunate a Largo Mascione alcune centinaia di persone, tra le quali una delegazione di Siciliani Liberi con la già candidata alla Presidenza della Regione, Eliana Esposito, e il Segretario Distrettuale di Ragusa, Giovanni Cappello.

Il corteo ha attraversato Niscemi tra slogan e cori. Al termine della manifestazione, Eliana Esposito ha dichiarato: "La pace non si costruisce inviando armi. E non vogliamo che la Sicilia, dalla quale sono partiti anche dei droni, diventi un bersaglio di guerra; vogliamo che la nostra Terra sia Isola di Pace!"



