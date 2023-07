Cronaca 278

Delegazione dell'Ascom Caltanissetta ricevuta dal Questore Pinuccia Agnello: "Bisogna instaurare un rapporto di collaborazione"

Nel corso dell'incontro è stata affrontata la problematica del Centro Storico che rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore

Redazione

25 Luglio 2023 18:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/delegazione-dellascom-caltanissetta-ricevuta-dal-questore-pinuccia-agnello-bisogna-instaurare-un-rapporto-di-collaborazione Copia Link Condividi Notizia

Una delegazione dell’Ascom Sicilia Caltanissetta ha incontrato il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. Erano presenti all’incontro: Laura Ginevra portavoce dell’Ascom Sicilia Caltanissetta, Alessio Matraxia, Michael Gabriel Miccichè, componente il Consiglio Direttivo, Davide Volo e Giuseppe Balbo in rappresentanza della categoria dei ristoratori.

Durante l'incontro, sono stati affrontati diversi temi che riguardano la sicurezza pubblica, l'ordine e il decoro urbano. Il Questore, dal suo insediamento, ha messo in campo iniziative tese ad elevare la percezione di sicurezza anche attraverso la predisposizione di servizi interforze nel centro storico e nei luoghi di principale aggregazione giovanile, secondo criteri concordati col Prefetto in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Questore ha sottolineato l’importanza di questi incontri al fine di instaurare un rapporto di collaborazione con le istituzioni per individuare soluzioni efficaci e durature, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori della città.

Nel corso dell'incontro è stata affrontata, in particolare, la problematica del Centro Storico che rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore, ed è per questo che è fondamentale preservare e valorizzare questa area. Sono state condivise le preoccupazioni riguardanti la presenza di spacciatori, atti di vandalismo, il degrado urbano e altre problematiche che hanno inciso negativamente sulla vivibilità del Centro Storico.

La portavoce dell'Ascom Laura Ginevra ha ringraziato il Questore per l’attenzione che ha dimostrato di avere nei confronti dell'associazione e delle imprese da essa rappresentate.



Una delegazione dell'Ascom Sicilia Caltanissetta ha incontrato il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. Erano presenti all'incontro: Laura Ginevra portavoce dell'Ascom Sicilia Caltanissetta, Alessio Matraxia, Michael Gabriel Miccichè, componente il Consiglio Direttivo, Davide Volo e Giuseppe Balbo in rappresentanza della categoria dei ristoratori. Durante l'incontro, sono stati affrontati diversi temi che riguardano la sicurezza pubblica, l'ordine e il decoro urbano. Il Questore, dal suo insediamento, ha messo in campo iniziative tese ad elevare la percezione di sicurezza anche attraverso la predisposizione di servizi interforze nel centro storico e nei luoghi di principale aggregazione giovanile, secondo criteri concordati col Prefetto in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Questore ha sottolineato l'importanza di questi incontri al fine di instaurare un rapporto di collaborazione con le istituzioni per individuare soluzioni efficaci e durature, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori della città. Nel corso dell'incontro è stata affrontata, in particolare, la problematica del Centro Storico che rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore, ed è per questo che è fondamentale preservare e valorizzare questa area. Sono state condivise le preoccupazioni riguardanti la presenza di spacciatori, atti di vandalismo, il degrado urbano e altre problematiche che hanno inciso negativamente sulla vivibilità del Centro Storico.

La portavoce dell'Ascom Laura Ginevra ha ringraziato il Questore per l'attenzione che ha dimostrato di avere nei confronti dell'associazione e delle imprese da essa rappresentate.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare