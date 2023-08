Eventi 527

Degustazioni e musica dal vivo: a Polizzi Generosa torna la "Sagra delle nocciole"

Tante le bancarelle allestite per poter degustare la nocciola in varie preparazioni dolci o salate

Redazione

Edizione numero 66 per la Sagra delle Nocciole in corso a Polizzi Generosa, borgo delle Madonie con il giorno clou previsto per domenica 20 agosto. La Sagra, una delle più antiche e caratteristiche delle Madonie, celebra uno dei prodotti-simbolo del comune madonita, la nocciola appunto, con degustazioni di prodotti tipici e tanti spettacoli in piazza Trinità. Si comincia già oggi, con il concerto dei Sirah. Poi domani, 18 agosto, toccherà agli Irish Leaves. Il 19 agosto, invece, alle 19 la contraddanza in piazza a cura di Auser Polizzi. A seguire il concerto degli Scatematti. Il 20 agosto, il giorno più atteso. Dalle ore 17 carri e gruppi folk internazionali con la distribuzione di nocciole verdi. Mentre in serata il concerto di Kimolia Street Band.

La sagra si inserisce all'interno della Settimana del Gusto di Polizzi, con quartieri in festa e diversi eventi collaterali. Ma, come detto, il focus è sulla nocciola polizzana. Tante le bancarelle allestite per poter degustare la nocciola in varie preparazioni dolci o salate. Ma non mancheranno anche le riproduzioni dell'antica vita contadina con ricostruzioni di angoli di vita campestre e paesana, come "a mannara", "u paghiaru", "u mulinu", "u stazzuni". Il borgo madonita si riempie di capanne in legna e pietra costruite interamente dai ragazzi di Polizzi che per tradizione ogni anno danno vita a uno scenario antico e suggestivo grazie alla rappresentazione dei vecchi mestieri e all'armonia che si viene a creare tra musica, balli e folklore. Da non perdere, tra le varie degustazioni, oltre alle nocciole, il fagiolo badda, presidio Slow Food, cotto come da tradizione polizzana e "affogato" nelle tagliatelle fatte in casa.

La sagra della nocciola polizzana è ormai uno degli appuntamenti più importanti delle Madonie e non solo. La nocciola è da sempre coltivata in questo comune ed è uno degli ingredienti principali della cucina locale. Una sagra che si perde nella notte dei tempi. La prima edizione, addirittura, risale al 1657 e fu organizzata con l'intento di far conoscere la nocciola a un pubblico molto vasto. Anno dopo anno la tradizione è stata mantenuta, diventando sempre più ricca di dettagli che hanno contribuito a rendere l'evento un appuntamento unico. La sagra mobilita tutta la popolazione di Polizzi che partecipa attivamente all'organizzazione dell'evento. "Un evento molto importante per il nostro comune - dice il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi - Non solo per promuovere questo prodotto così importante per la storia e cultura del nostro paese, ma anche per permettere alle migliaia di turisti che affollano il borgo di conoscere le nostre bellezze artistiche e architettoniche, come la chiesa di Santa Maria Assunta o la chiesa Madre di Santa Maria Maggiore. Ma anche la chiesa della Commenda, il castello bizantino, la cappella palatina e il museo archeologico. Insomma, una giornata perfetta per poter mangiare cose uniche e scoprire i tesori di Polizzi Generosa".



