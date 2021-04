Attualita 459

Decreto Riaperture: salta l'ok ai centri commerciali nei fine settimana, in anticipo il via alle fiere

L'indicazione arriva dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. "E' una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione"

Redazione

23 Aprile 2021 13:39

Salta la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto Riaperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. L'indicazione arriva dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. "E' una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione", afferma.

Il decreto legge Covid è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale e prevede riaperture graduali dal 26 aprile. E spunta un'altra novità: le fiere potranno riaprire con pubblico e clienti in presenza a partire dal 15 giugno, in anticipo di due settimane rispetto a quanto previsto nella bozza del decreto con le nuove misure che saranno in vigore dal 26 aprile.

L'articolo 7 del decreto bollinato prevede che dal 15 giugno 2021 "è consentito, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida...ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatore che non prevedono afflusso di pubblico". Alle fiere potrà partecipare anche chi viene dall'estero, "fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza".



Salta la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto Riaperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. L'indicazione arriva dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. "E' una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione", afferma. Il decreto legge Covid è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale e prevede riaperture graduali dal 26 aprile. E spunta un'altra novità: le fiere potranno riaprire con pubblico e clienti in presenza a partire dal 15 giugno, in anticipo di due settimane rispetto a quanto previsto nella bozza del decreto con le nuove misure che saranno in vigore dal 26 aprile.

L'articolo 7 del decreto bollinato prevede che dal 15 giugno 2021 "è consentito, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida...ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatore che non prevedono afflusso di pubblico". Alle fiere potrà partecipare anche chi viene dall'estero, "fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza".

Ti potrebbero interessare