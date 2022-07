Attualita 177

Decreto Aiuti, area di crisi industriale complessa: prorogata la mobilità ai lavoratori di Gela

Il sostegno riguarda i lavoratori della zona industriale di Gela

Redazione

«Esprimo grande soddisfazione per il via libera all’emendamento che ho presentato al decreto Aiuti che proroga, fino al 31 dicembre di quest’anno, la mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. Con questo emendamento ho voluto risolvere la problematica dei lavoratori dei territori di Termini Imerese e Gela che, avendo beneficiato dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 dell’indennità si trovavano, nel 2022, privi di misure di sostegno al reddito, non potendo accedere alla mobilità in deroga. Si tratta di un importante risultato ottenuto in commissione Bilancio e Finanze, dove il Movimento 5 Stelle ha fatto sentire la propria voce a sostegno dei lavoratori che stanno vivendo momenti di forte difficoltà». Lo afferma in una nota Davide Aiello, deputato siciliano del M5S componente della commissione Lavoro.(Gds.it)



