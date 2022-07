Attualita 165

Decoro urbano a Gela, collocate delle fioriere in diverse strade e piazze della città

Ad occuparsi dell’installazione è la ditta Camelia la quale avrà il compito di curare anche la manutenzione

Redazione

27 Luglio 2022 15:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/decoro-urbano-a-gela-collocate-in-diverse-parti-della-citta-delle-fioriere-per-abbellire-strade-e-piazze Copia Link Condividi Notizia

Nelle scorse ore il settore Decoro Urbano ha provveduto alla pulizia e alla sistemazione delle nuove fioriere lungo Corso Salvatore Aldisio e al Lungomare. Ad occuparsi dell’installazione è la ditta Camelia di Migliore Salvatore, la quale, per conto del Comune, si occuperà anche della manutenzione delle fioriere per 24 mesi, provvedendo alla loro pulizia e alla cura delle piante e dei fiori. “Non si tratta di un intervento fine a se stesso e che si è completato con la sistemazione dei vasi. Siamo davanti ad una seria attività di programmazione della durata di due anni che, partita dal lungomare, da Corso Vittorio Emanuele e da Corso Aldisio, proseguirà con Piazza Umberto, Piazza San Francesco, Piazza San Giacomo e numerose altre zone della città, fino ad arrivare alle periferie.

Siamo perfettamente consapevoli del fatto che tutti i quartieri della città vadano seguiti quotidianamente e con attenzione, - dichiara l’assessore Ivan Liardi – ma partire dalle zone centrali e dai luoghi della movida in questo periodo dell’anno è fondamentale, perché dobbiamo essere pronti ad accogliere quanti verranno da fuori per visitare la Mostra di Ulisse e seguire gli eventi inseriti nel programma dell’estate gelese. Stiamo lavorando al calendario della scerbatura, partendo dalle aree maggiormente incolte, ma purtroppo non possiamo entrare nei terreni privati, per i quali è in vigore un’apposita ordinanza affinchè chi di dovere provveda alla pulizia se non vuole incorrere nelle sanzioni. Mi auguro che la città apprezzi quello che stiamo facendo per ridare dignità e decoro alla città, d’accordo con il Sindaco Lucio Greco. L’augurio, naturalmente, è che tutti i cittadini abbiano cura di queste fioriere, perché siamo stanchi di assistere a continui atti vandalici che distruggono in pochi minuti quello che noi, come amministratori, ci mettiamo mesi a realizzare”.



Nelle scorse ore il settore Decoro Urbano ha provveduto alla pulizia e alla sistemazione delle nuove fioriere lungo Corso Salvatore Aldisio e al Lungomare. Ad occuparsi dell'installazione è la ditta Camelia di Migliore Salvatore, la quale, per conto del Comune, si occuperà anche della manutenzione delle fioriere per 24 mesi, provvedendo alla loro pulizia e alla cura delle piante e dei fiori. "Non si tratta di un intervento fine a se stesso e che si è completato con la sistemazione dei vasi. Siamo davanti ad una seria attività di programmazione della durata di due anni che, partita dal lungomare, da Corso Vittorio Emanuele e da Corso Aldisio, proseguirà con Piazza Umberto, Piazza San Francesco, Piazza San Giacomo e numerose altre zone della città, fino ad arrivare alle periferie. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che tutti i quartieri della città vadano seguiti quotidianamente e con attenzione, - dichiara l'assessore Ivan Liardi - ma partire dalle zone centrali e dai luoghi della movida in questo periodo dell'anno è fondamentale, perché dobbiamo essere pronti ad accogliere quanti verranno da fuori per visitare la Mostra di Ulisse e seguire gli eventi inseriti nel programma dell'estate gelese. Stiamo lavorando al calendario della scerbatura, partendo dalle aree maggiormente incolte, ma purtroppo non possiamo entrare nei terreni privati, per i quali è in vigore un'apposita ordinanza affinchè chi di dovere provveda alla pulizia se non vuole incorrere nelle sanzioni. Mi auguro che la città apprezzi quello che stiamo facendo per ridare dignità e decoro alla città, d'accordo con il Sindaco Lucio Greco. L'augurio, naturalmente, è che tutti i cittadini abbiano cura di queste fioriere, perché siamo stanchi di assistere a continui atti vandalici che distruggono in pochi minuti quello che noi, come amministratori, ci mettiamo mesi a realizzare".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare