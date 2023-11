Attualita 331

Decollato da Londra il primo volo transatlantico alimentato con olio da cucina

La Virgin Atlantic, compagnia aerea fondata da Richard Branson, è decisa a darsi un'immagine all'avanguardia sui temi dell'ambiente

Redazione

È decollato da Londra Heathrow alla volta di New York JFK il primo volo transatlantico alimentato da biocarburanti sostenibili (Saf, sustainable aviation fuels), dopo l'autorizzazione - senza precedenti al mondo - concessa il 6 novembre scorso dalle autorità britanniche. Il via libera è stato richiesto alla Caa (Civil aviation authority) da Virgin Atlantic, compagnia aerea fondata da Richard Branson, decisa a darsi un'immagine all'avanguardia su questo fronte. Il velivolo in questione è un Boeing 787, con entrambi i motori spinti da carburante a bassa emissione. Il viaggio ha carattere dimostrativo e a bordo non ci sono per ora passeggeri ordinari paganti, ma solo giornalisti e scienziati, oltre all'equipaggio.



