"Ddl Zan? No, grazie!", la Lega Caltanissetta organizza un incontro

"Un incontro - si legge nella nota - a difesa della famiglia naturale e della libertà dall’attacco del pensiero unico"

Redazione

04 Luglio 2021 10:06

“DDL ZAN? NO, GRAZIE!”, sarà questo il titolo dell’incontro promosso dalla Segreteria provinciale della Lega di Caltanissetta a difesa della famiglia naturale e della libertà dall’attacco del pensiero unico. Appuntamento domani pomeriggio, lunedì 5 Luglio ore 19, nei giardini dell’Istituto Testasecca (ingresso da Via Piave - Caltanissetta). Questo il programma dell’incontro: Introduce e modera Oscar Aiello, Capogruppo Lega al Consiglio Comunale di Caltanissetta. Saluti: Arialdo Giammusso e Dario Difazio, Coordinatori rispettivamente Lega e Lega Giovani Caltanissetta. Intervengono: Prof. Alberto Maira, Reggente regionale di Alleanza Cattolica e l’Avv. Salvatore Graci, esponente di Alleanza Cattolica. Conclude: On. Alessandro Pagano, Vice Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.



