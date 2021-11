Cronaca 680

Ddl Zan, a Caltanissetta gli studenti manifestano contro la mancata approvazione

Con questo gesto gli studenti nisseni hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle comunità gay e LGBT che purtroppo sono oggi destinatarie di molte discriminazioni

Redazione

09 Novembre 2021 07:30

Manifestazione degli studenti delle scuole medie e superiori di Caltanissetta ieri mattina in città per protestare contro la mancata approvazione del DDL Zan. Com’è noto la proposta di legge introduceva sanzioni più severe per le discriminazioni e le violenze contro gli omosessuali, ma nei giorni scorsi il Senato non è riuscito ad approvarla per via di alcuni franchi tiratori che, grazie al voto segreto, hanno votato contro le indicazioni del loro partito. La vicenda ha suscitato una grande eco nel paese. La classe politica ancora una volta viene sentita distante dal paese reale e incapace di interpretarne il sentire.

Per tale ragione gli studenti nisseni hanno organizzato questa marcia di protesta che è nata da alcuni istituti superiori e ha via via coinvolto moltissimo studenti, anche delle scuole medie. La marcia è partita intorno alle 8.30 di ieri mattina da Piazza Falcone e Borsellino con circa un centinaio di manifestanti in rappresentanza di quasi tutte le scuole e ha attraversato in corteo la città sino ad arrivare in centro storico, fermandosi poi per alcuni interventi dei leader studenteschi che hanno organizzato la manifestazione.La manifestazione si è svolta senza alcun incidente malgrado la partecipazione di tanti giovani e il timore che un argomento “caldo” come questo potesse creare scontri tra fazioni che fortunatamente non ci sono stati, anche grazie al monitoraggio sicuro e discreto delle Forze dell’Ordine.

Con questo gesto gli studenti nisseni hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle comunità gay e LGBT che purtroppo sono oggi destinatarie di molte discriminazioni e hanno invitato la classe politica a riproporre il testo di legge. Non risultano prese di posizione né avalli da parte delle forze politiche locali, ma vedere tanti giovani sfilare pacificamente per la tutela dei diritti ha acceso una speranza anche per questa città.



