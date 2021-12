Cronaca 1721

Dda Caltanissetta, in corso operazione antimafia: arresti tra appartenenti "Cosa nostra" di Gela

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso

Redazione

La Polizia di Stato - Squadra Mobile - sta dando esecuzione, per ordine della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, a tre ordinanze di applicazione della misura cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione alla loro appartenenza alla famiglia di “cosa nostra” operante in Gela, nonché di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Altre quattro persone sono indagate a piede libero.



