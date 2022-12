Sport 79

Danza sportiva, i nisseni Patrizia Monaco e Rosario Amodeo vincono il campionato regionale

La danza sportiva, di cui la coppia nissena è stata vincitrice del campionato regionale, rappresenta la trasposizione del ballo, generalmente di coppia, da disciplina artistica in disciplina sportiva

Caltanissetta – A cura della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), l'unica federazione riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport della danza sportiva e del cheerleading in Italia, si è svolto questa'anno, lo scorso 18 dicembre a Santo Stefano di Camastra, comune appartenente alla città metropolitana di Messina, il Campionato Regionale di danza sportiva "Sicilia 2022". A salire sul gradino più alto dei classificati è stata la coppia nissena formata da Patrizia Monaco e Rosario Amodeo (nella foto) della Beautiful Dance. La coppia Monaco-Amodeo non è nuova ad affermazioni di rispetto nelle classificazioni in gare passate. Infatti, aveva già ottenuto un lusinghiero risultato nel campionato regionale di danza sportiva del 2013, classificandosi al 2° posto 1.a Classificata, categoria Senior IV (61-64), Classe A, Danze Standard.

La danza sportiva, di cui la coppia nissena è stata vincitrice del campionato regionale, rappresenta la trasposizione del ballo, generalmente di coppia, da disciplina artistica in disciplina sportiva, con proprie regole, competizioni e gare agonistiche, il cui livello varia dall'amatoriale all'agonistico, suddiviso nelle varie classi D, C, B3, B2, B1, A, A2, A1, AS.



