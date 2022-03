Eventi 150

"Dante al tempo di rap": conversando con il rapper Murubutu l'Eschilo di Gela celebra il Dantedì

L'istituto organizza per il 26 marzo un incontro culturale in occasione del Dantedì, la manifestazione annuale dedicata al Sommo poeta

Redazione

L’Istituto d’ Istruzione superiore “Eschilo” diretto dal prof. Maurizio Tedesco, in collaborazione con la Libreria Orlando e con il Patrocinio del Comune di Gela, organizza un incontro culturale in occasione del Dantedì, la manifestazione annuale dedicata al Sommo poeta. Sabato 26 marzo alle 9.30 al Teatro Eschilo, concesso in uso dal Comune, avrà luogo il talk show “Dante al tempo di rap”. Per l’edizione 2022 del Dantedì, l’Istituto Eschilo ha scelto una lettura sui generis dei versi del poeta passando dal ritmo delle terzine dantesche a quello della musica rap, un genere che piace molto a tanti giovani.

Sul palco Alessio Mariani professore di Filosofia in un liceo di Reggio Emilia e rapper molto noto nel panorama italiano con il nome d’arte di Murubutu. È lui che, nel panorama musicale italiano, ha introdotto il rap didattico prima, il rap narrativo poi fino alla letteraturap. I suoi brani musicali mettono in prima linea il testo e risentono delle sue letture e dei temi dei classici della letteratura. Insieme ad un altro rapper Claver Gold ha pubblicato l’album Infernum, undici brani rap liberamente ispirati a luoghi e personaggi dell’Inferno dantesco ed attualizzati toccando i temi più scottanti della società odierna ed il disagio dell’uomo moderno. Il confronto di Murubutu con gli studenti del Liceo classico e del Liceo delle Scienze umane verterà proprio sulla genesi di Infernum, sulla relazione con il testo dantesco, quelle tra musica e poesia e su tanti altri temi prima di passsare all’esibizione musicale dell’artista. A fare da cornice, brevi esibizioni degli studenti.



