Danimarca. Si stacca una carrozza, adolescente di 14 anni muore sulle montagne russe

Tragedia al luna park Tivoli Friheden di Aarhus, in Danimarca: deceduta una 14enne, ferito un altro ragazzo

Una ragazza di 14 anni è morta ed un suo coetaneo è rimasto ferito in un luna park nella seconda città più grande della Danimarca, Aarhus, mentre erano sulle montagne russe «Cobra». L'incidente nel parco a tema «Tivoli Friheden» è avvenuto quando una parte del vagone posteriore si è staccato, ha raccontato il direttore del parco ai media locali. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente nel quale anche un 13.enne è rimasto ferito, ha riferito la polizia secondo quanto riporta la BBC. Queste montagne russe, un circuito lungo 400 metri e alto 25 metri dove la velocità può arrivare fino a 70 km/h, erano già state teatro di un incidente nel 2008, poco dopo la loro inaugurazione. A quel tempo, era la parte anteriore che si era staccata. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite. L'indagine, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, aveva rivelato un errore di costruzione in questa attrazione dal design italiano.



