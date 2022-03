Attualita 187

Dalla Sicilia all'Ucraina: 18 volontari portano 25 tonnellate di aiuti umanitari

In Ucraina sono stati portati due container da 33 bancali ciascuno per un totale di 25 tonnellate di aiuti

Redazione

Si è conclusa la missione umanitaria organizzata dalla chiesa Parola della Grazia partita da Palermo con destinazione Polyana (Ucraina), dove un gruppo di 18 volontari hanno portato due container da 33 bancali ciascuno per un totale di 25 tonnellate di alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene ed indumenti. “È stato un grande onore poter rappresentare l’Italia al confine tra la Slovacchia e l’Ucraina - dice Pietro Garonna, responsabile della missione - perché non erano ancora arrivati nostri connazionali in questo confine”.

“Abbiamo potuto incontrare molti profughi, alcuni di loro ancora sotto shock per la perdita di cari, case e tutto ciò che avevano in Ucraina. - continua Garonna - La nostra fede in Dio ci sprona sempre a fare agli altri quelli che vorremmo fosse fatto a noi. Torniamo con grande gioia perché sappiamo di aver portato un po’ di sollievo a tante persone che soffrono. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno donato, lavorato per questa missione e pregato per noi”.



