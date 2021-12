Attualita 123

Dalla raccolta dell'uva all'imbottigliamento: gli alunni della scuola "Luigi Russo" in visita all'azienda "Tenute Lombardo"

Docenti e studenti hanno visitato l’azienda ed ammirato il vecchio palmento oggi adibito all’esposizione dei vini e gli appartamenti, che sovrastano i vigneti

Redazione

Lo scorso mese di Novembre gli studenti e le studentesse delle quinte classi dell’indirizzo BioSanitario dell’Istituto “Luigi Russo”, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, accompagnati dalle docenti Valentina Pistis, Licia Aquilina, Sonia Marinetti, Maria Concetta Melillo, Mariapia Burò e dal professore Giuseppe Messina, hanno svolto una visita guidata presso la vicina azienda vitivinicola “Tenute Lombardo” in contrada Cusatino. Obiettivo della visita, in linea con la programmazione curriculare, era quello di osservare direttamente il complesso processo della vinificazione, la raccolta e la trasformazione dell’uva in vino attraverso le varie fasi di lavorazione (pigiatura, diraspatura, pressatura, fermentazione solfitazione). Docenti e studenti hanno visitato l’azienda ed ammirato il vecchio palmento oggi adibito all’esposizione dei vini e gli appartamenti, che sovrastano i vigneti, dove è possibile degustare i vini prodotti, ammirando sullo sfondo un panorama unico, che spazia dalle Madonie a nord-est, al monte Cammarata a nord ovest, fino al mare di Licata a sud.

Grazie alla disponibilità del dott. Lombardo, titolare dell’azienda, gli studenti e le studentesse hanno appreso non solo le modalità per ottenere le diverse tipologie di vino (bianco, rosso, rosé, spumante), ma anche le caratteristiche organolettiche dei vini, che non dipendono soltanto dai vitigni utilizzati, ma da diversi fattori quali, clima, altitudine, tipo di suolo etc. Gli alunni hanno avuto anche l’opportunità di visitare il moderno impianto di imbottigliamento acquisendo la consapevolezza che la qualità del prodotto dipende dal produttore, dal rivenditore ed infine dall’acquirente. Il vino essendo “materia viva”, continua ad evolversi, ed è anche questo che lo rende così affascinante .



