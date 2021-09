Cronaca 339

Dalla pandemia alla gestione migranti, Lamberto Giannini ai poliziotti di Caltanissetta: "Grazie per il vostro lavoro"

L’incontro ha costituito un grande motivo di orgoglio per i poliziotti nisseni del Capoluogo e della provincia

Redazione

22 Settembre 2021 20:54

Oggi pomeriggio il Capo della Polizia Lamberto Giannini, in visita allla Questura di Caltanissetta, accompagnato dal Questore Emanuele Ricifari, nella Sala Emanuela Loi della Questura ha incontrato i funzionari, il personale della Polizia di Stato, quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’Anps. L’incontro ha costituito un grande motivo di orgoglio per i poliziotti nisseni del Capoluogo e della provincia, impegnati quotidianamente nell’attività di prevenzione e controllo del territorio, di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nell’espletamento dei servizi di ordine pubblico e, soprattutto, nella laboriosa e gravosa attività concernente la gestione dei migranti che quotidianamente transitano per il Centro di Pian del Lago. “Mi fa molto piacere essere qua a Caltanissetta – ha detto il Capo della Polizia – ci tengo molto a dirvi grazie, lo sto facendo in tutta Italia, da parte mia e anche a nome di tutte le Autorità e del Capo dello Stato, per il lavoro svolto in questo periodo di pandemia che ha colpito anche tanti poliziotti.”



