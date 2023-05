Eventi 342

Dalla "campana" alla "mosca cieca", a Caltanissetta l'iniziativa "giochiamo con i giochi dimenticati"

Il consigliere Scalia Federica ha accolto con grande entusisamo da subito l'iniziativa della squadriglia scout aquile

Redazione

L’iniziativa “giochiamo con i giochi dimenticati” nasce dalla volontà di 6 ragazze appartenenti alla squadriglia Aquile degli scout Agesci Caltanissetta 1 che, coadiuvate dal Consigliere Comunale Federica Scalia, hanno organizzato un pomeriggio di giochi dell’antica tradizione quali “campana, mosca cieca, palla prigioniera e molto altro” Lo scopo è quello di diffondere la consapevolezza che anche i bambini di oggi possano divertirsi, socializzare e conoscere, tramite il racconto dei loro nonni, i giochi della tradizione, i giochi che permettevano ai nonni ed anche ai genitori di giocare per strada in maniera sana e costruttiva.

Il consigliere Scalia Federica ha accolto con grande entusisamo da subito l'iniziativa della squadriglia scout aquile affermando che nella vita dei bambini i nonni ricoprono un ruolo molto importante, sia a livello educativo che affettivo. I nonni infatti rappresentano per i nipoti il collegamento tra passato, presente e futuro,i valori e la cultura della memoria e della famiglia. Sono loro che custodiscono i ricordi di un mondo diverso da quello che vivono i bimbi oggi e che, attraverso i loro racconti, possono far capire ai piccoli il cambiamento dei tempi rispetto a quando erano giovani.

Iniziative di questo tipo tendono a rafforzare i legami familiari e anche la socialità dei bambini rendendoli partecipi al senso di comunita sin dalla prima cellula che è la famiglia. Parteciperanno all'evento patrocinato dal Comune di Caltanissetta le associazioni di volontariato VIP VIVIAMO IN POSITIVO CALTANISSETTA e PROTEZIONE CIVILE P.A CALTANISSETTA. Un particolare ringraziamento al gruppo scout AGESCI CALTANISSETTA 1 che ha reso possibile questo bellissimo evento.



