Dall'11 al 13 giugno 20 operatori turistici visiteranno Caltanissetta per il primo Educational Tour del centro Sicilia

Obiettivo quella di far conoscere la Sicilia più autentica, quella meno battuta dal turismo di massa, attraverso la creazione di tour turistici, naturalistici ed esperienziali

03 Giugno 2021 14:18

Per la prima volta nel Centro Sicilia, il weekend dal 11 al 13 giugno, circa 20 operatori turistici di tutta Italia visiteranno i territori di San Cataldo, Caltanissetta, Marianopoli, Sutera, Mussomeli, Delia e Milena partecipando al primo Educational Tour del Centro Sicilia. L’obiettivo è quello di far conoscere e vivere in prima persona agli operatori turistici nazionali i nostri territori al fine di poter proporre i nostri territori a viaggiatori di tutta Italia. Si tratta di un progetto dell’Associazione di promozione turistica senza scopo di lucro Real Sicily Experience, formata da Guide turistiche, Agenzie di viaggi/t.o., operatori di cicloturismo, ospitalità, storici locali ed esponenti di associazioni locali.

L’Associazione ha come obiettivo quella di far conoscere la Sicilia più autentica, quella meno battuta dal turismo di massa, attraverso la creazione di tour turistici, naturalistici ed esperienziali. Proprio l’essere stata ai margini dai flussi turistici ha permesso al Centro Sicilia di preservare il suo patrimonio naturalistico, storico-architettonico ed enogastronomico dandoci la possibilità di creare dei veri e propri tour naturalistici ed esperienziali. Real Sicily Experience è stata costituita a gennaio 2020 realizzando in 12 mesi analisi, mappatura e valutazione di tutti gli attrattori turistici e delle esperienze attualmente fruibili da eventuali viaggiatori.

Si occupa inoltre di scovare le realtà locali più affascinanti, anche non tipicamente turistiche, rendendole fruibili a piccoli gruppi di viaggiatori. Il lavoro svolto dall’Associazione è stato formalizzato in un Piano di strategico ed operativo all’interno del quale troviamo: Scouting degli Attrattori Turistici locali; Scouting delle possibili “Experience”; Catalogazione degli Attrattori Turistici e delle “Experience” sulla base della fruibilità allo stato attuale; Studio e valutazione dei canali e delle strategie marketing; Test di possibili nuovi percorsi; Creazione dei Tour giornalieri e settimanali da proporre in base alla stagionalità o a eventi importanti; Studio e valutazione di possibili partership con operatori turistici nazionali o altre associazioni settoriali; Primo Educational Tour dei territori del Centro Sicilia. La realizzazione del Educational Tour per gli operatori professionali italiani del turismo è il culmine di un lavoro durato 18 mesi ed il primo step per raggiungere la mission dell’Associazione: portare i nostri territori all’interno delle rotte turistiche nazionali e internazionali.

L’impatto che il turismo ha sui territori non riguarda solo il prestigio locale ma anche e soprattutto l’economia locale. Crediamo fermamente che il nostro progetto sarà partecipe del risveglio economico dei territori del Centro Sicilia. Se volete inserire una CTA, possiamo indirizzare ai nostri canali: Linkedin: https://www.linkedin.com/company/real-sicily-experience/ Facebook: https://www.facebook.com/realsicilyexperience Sito: www.realsicilyexperience.it Di seguito l’elenco dei componenti del direttivo: Presidente Giuseppe Lipani; Vice Presidente Luigi Bontà; Vice Presidente Azzurra Alessi; Segretario Giuseppe Cammarata; Tesoriere: Giorgio Maira; Consigliere Salvatore Scarlata; Consigliere Antonio Falzone; Consigliere Giuseppe Scarlata; Consigliere Manuela Bio



