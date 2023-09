Cronaca 809

Dal coma a Miss Italia, la storia ed il coraggio di Ilenia

La 24enne di Grosseto insignita titolo onorifico di "Miss Coraggio"

Redazione

Il coma per un incidente stradale, una lunga serie di interventi chirurgici, poi la rivincita a Miss Italia. E’ la storia di Ilenia Garofalo, 24enne di Grosseto, che oggi ha ricevuto il titolo onorifico di «Miss Coraggio 2023» da parte di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, durante il programma Tv "Affari vostri» su Raidue. Ilenia è stata vittima di un incidente stradale il 23 febbraio 2019, che l’ha segnata profondamente, e può considerarsi viva per miracolo.

Nell’anno in cui il concorso di Miss Italia si è distinto per una campagna capillare sulla sicurezza stradale, spiega una nota, il riconoscimento premia una vittima che ha potuto riprendersi la vita. Investita sulle strisce pedonali da un’auto a Sesto Fiorentino (Firenze), Ilenia ha affrontato una lunga serie di interventi chirurgici nell’ospedale fiorentino di Careggi. Poi, senza dir niente a nessuno, si è iscritta a Miss Italia, un’aspirazione che aveva fin da bambina.

«La mia partecipazione - ha detto Ilenia - è un manifesto di forza e di coraggio», un messaggio rivolto a tutte le donne e a chi ritiene che «un’imperfezione fisica ed estetica possa privarci della nostra bellezza».

«La bellezza nell’imperfezione» è il titolo della sua tesi di laurea ottenuta in Disegno industriale all’università di Firenze il 20 dicembre 2021 con votazione 110 e lode.

«Il titolo - ha detto la patron del concorso - rende omaggio ad una giovane donna che, dopo un lungo periodo di sofferenze e 14 interventi chirurgici, offre come esempio il proprio riscatto. Ci incoraggia e ci insegna a non arrenderci, a sorridere anche con un corpo ferito, a sentirci belle». (ANSA).



