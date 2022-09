Attualita 1592

Bonus di 200 euro, dal 26 settembre potrà essere richiesto: ecco a chi spetta

Fa parte del decreto Aiuti ed il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Redazione

A partire dalle 12 di domani, lunedì 26 settembre, i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere (sui siti dei propri Enti pensionistici) l'indennità da 200 euro prevista dal decreto Aiuti. All’indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo attuativo della misura, dunque, scatterà la chance di ottenere il bonus per chi ha redditi dai 35.000 euro in giù.(La Sicilia.it)



