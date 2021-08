Attualita 2476

Dal 16 agosto si cambia pagina: si passerà dal caldo rovente alle tempeste

Al Nord previsti grandinate e locali nubifragi, ed un calo termico di 12 gradi. Al Sud cambiamenti più moderati

Redazione

13 Agosto 2021 11:47

Dalle temperature roventi alla tempesta. Dopo le alte temperature dell’anticiclone africano Lucifero che attanaglierà l’Italia fino a Ferragosto, sono in arrivo tra lunedì e martedì prossimi temporali, grandinate e locali nubifragi, ed un calo termico di 12 gradi specie al Centronord, ma anche al Sud. Lo rende noto il team del sito 'iLMeteo.it' sulla base dei dati del Centro Europeo di Reading ECMWF, precisando che sarà come se la configurazione meteorologica mutasse improvvisamente dall’estate all’autunno a seguito di una tempesta che dal Nord Europa si dirigerà verso l’Italia. «Tra lunedi 16 e martedì 17 agosto - spiegano i meteorologi - arriverà su tutta l’Italia la classica burrasca di Ferragosto, una vera e propria tempesta.

E’ infatti previsto un cedimento di pressione dal Nord Europa che potrebbe determinare un peggioramento del tempo con grandinate, temporali e locali nubifragi, sia su Alpi, Pre-Alpi, Pianura Padana e Appennino Tosco-Emiliano, fin verso quello laziale e abruzzese, per poi espandersi anche al resto del Sud». A causa del probabile maltempo, continuano i meteorologi, le temperature sulle regioni centro-settentrionali sono previste in calo e potrebbe addirittura affacciarsi la prima neve sulle vette più elevate, a 3000 metri. Al Sud il maltempo arriverà più attenuato ma non mancheranno temporali ed un brusco calo delle temperature con l'arrivo del Maestrale che renderà agitati i mari, fino a livelli di burrasca (Adriatico e Tirreno). (La Sicilia.it)



