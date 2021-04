Cronaca 560

Dai servizi sociali al carcere, arrestato a Caltanissetta un 37enne: è accusato di truffa

Si tratta di Ernesto Mirandi. L'uomo era in prova ai servizi sociali ma adesso è stato trasferito in carcere

Redazione

01 Aprile 2021 10:55

Ieri 31 marzo, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, di cessazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e prosecuzione della pena detentiva in regime detentivo ordinario nei confronti del nisseno Ernesto MIRANDI di anni 37. Lo stesso, dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, dovrà scontare la pena detentiva definitiva di anni 4, mesi 2 e giorni 25 per cumulo di pene per il reato di truffa.



