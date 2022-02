Attualita 228

Dai corsi di formazione ai tirocini: Ascom Sicilia Caltanissetta presenta i suoi servizi al sindaco di San Cataldo

Il Sindaco ha ascoltato con attenzione la presentazione del presidente Guarino concordando che è necessario cooperare per la continua crescita del tessuto imprenditoriale

Redazione

04 Febbraio 2022 10:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dai-corsi-di-formazione-ai-tirocini-ascom-sicilia-caltanissetta-presenta-i-suoi-servizi-al-sindaco-di-san-cataldo Copia Link Condividi Notizia

Il Presidente di Ascom Sicilia Caltanissetta e componente del direttivo regionale Giovanni Guarino, ha presentato al Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, alla presenza dell’Assessore all’ambiente, Michele Giarratano, la nuova associazione imprenditoriale siciliana. Nel portare al Sindaco i saluti del presidente regionale Francesco Trainito, Giovanni Guarino si è soffermato sugli innovativi servizi offerti da Ascom Sicilia. Insieme ai servizi tradizionali: corsi formazione, tirocini formativi, convenzioni, assistenza sindacale l’associazione intende aiutare gli associati anche nel:

- MEPA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – con attività di formazione e consulenza.

- Attività di import-export anche con la ricerca di partner internazionali.

- Creazione e gestione di uffici e segreterie virtuali.

- Possibilità di utilizzo di meeting points.

- Cyber security - Valutazione del grado di sicurezza dei sistemi informatici aziendali.

- Creazione di sistemi turistici territoriali integrati.

Il Sindaco ha ascoltato con attenzione la presentazione del presidente Guarino concordando che è necessario cooperare per la continua crescita del tessuto imprenditoriale cittadino ed affiche lo stesso possa acquisire una visione sempre più globale. Oltre a congratularsi per la nascita di Ascom Sicilia con cui il comune di San Cataldo avvierà certamente una futura collaborazione, Il Sign Sindaco ha sollecitato il presidente Guarino a porre una particolare attenzione al territorio del centro Sicilia ed al comune di San Cataldo in particolare. Il Sindaco si è soffermato sulle recenti notizie degli abnormi aumenti delle bollette acqua alla zona industriale di San Cataldo Scalo nella quale insistono diverse aziende nelle quali lavorano numerosi cittadini di San Cataldo.

Il Sindaco interverrà presso il presidente della ATI il Sindaco di Niscemi Avv. Massimiliano Conti per trovare al più presto una soluzione al problema. “Dobbiamo aiutare le imprese in questo terribile momento economico e non danneggiarle con addebiti che sembrerebbero ingiustificati”, ha commentato il Sindaco. Il Presidente Guarino ringrazia il Sindaco e l’ass. Giarratano per la disponibilità dimostrata certo che tale incontro consentirà di avviare una collaborazione per la difesa del tessuto imprenditoriale sancataldese e dei loro legittimi interessi.



Il Presidente di Ascom Sicilia Caltanissetta e componente del direttivo regionale Giovanni Guarino, ha presentato al Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, alla presenza dell'Assessore all'ambiente, Michele Giarratano, la nuova associazione imprenditoriale siciliana. Nel portare al Sindaco i saluti del presidente regionale Francesco Trainito, Giovanni Guarino si è soffermato sugli innovativi servizi offerti da Ascom Sicilia. Insieme ai servizi tradizionali: corsi formazione, tirocini formativi, convenzioni, assistenza sindacale l'associazione intende aiutare gli associati anche nel:

- MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - con attività di formazione e consulenza.

- Attività di import-export anche con la ricerca di partner internazionali.

- Creazione e gestione di uffici e segreterie virtuali.

- Possibilità di utilizzo di meeting points.

- Cyber security - Valutazione del grado di sicurezza dei sistemi informatici aziendali.

- Creazione di sistemi turistici territoriali integrati. Il Sindaco ha ascoltato con attenzione la presentazione del presidente Guarino concordando che è necessario cooperare per la continua crescita del tessuto imprenditoriale cittadino ed affiche lo stesso possa acquisire una visione sempre più globale. Oltre a congratularsi per la nascita di Ascom Sicilia con cui il comune di San Cataldo avvierà certamente una futura collaborazione, Il Sign Sindaco ha sollecitato il presidente Guarino a porre una particolare attenzione al territorio del centro Sicilia ed al comune di San Cataldo in particolare. Il Sindaco si è soffermato sulle recenti notizie degli abnormi aumenti delle bollette acqua alla zona industriale di San Cataldo Scalo nella quale insistono diverse aziende nelle quali lavorano numerosi cittadini di San Cataldo. Il Sindaco interverrà presso il presidente della ATI il Sindaco di Niscemi Avv. Massimiliano Conti per trovare al più presto una soluzione al problema. "Dobbiamo aiutare le imprese in questo terribile momento economico e non danneggiarle con addebiti che sembrerebbero ingiustificati", ha commentato il Sindaco. Il Presidente Guarino ringrazia il Sindaco e l'ass. Giarratano per la disponibilità dimostrata certo che tale incontro consentirà di avviare una collaborazione per la difesa del tessuto imprenditoriale sancataldese e dei loro legittimi interessi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare