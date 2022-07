Attualita 440

Da Serradifalco a Malta, Flaviano Lonobile con la sua voce scalda le notti della movida

Flaviano, classe 94, fin da bambino ha sempre avuto una spiccata passione per la musica

Redazione

È iniziata una nuova ed entusiasmante avventura per Flaviano Lonobile, conosciutissimo ed apprezzato vocalist serradifalchese, che da qualche settimana è la voce della movida maltese. Flaviano, classe 94, fin da bambino ha sempre avuto una spiccata passione per la musica, per la dicoteca e l’house music, passione mista al talento che lo ha portato nel 2011 a prendere in mano il microfono e, in seguito, ad intraprendere una carriera che, grazie alla sua determinazione, lo ha accompagnato fino a questo importantissimo traguardo.

“La mia passione, racconta, nacque dopo la morte di mio padre. Avevo appena 16 anni e il fine era quello di evadere con la mente ed il corpo, sfuggire dalla quotidianità. Solo col passare degli anni ho compreso che avevo solamente voglia di esternare attraverso essa ció che sentivo dentro.L’apparente leggerezza, l’illusoria spensieratezza in un party, mentre per molti era un modo per ridere e stare insieme, per altri un modo per ubriacarsi e far casino, per altri ancora significava trovare il partner per quella notte. Per me, invece, era una sfida, una vera e propria lotta contro il mostro che avevo dentro.Ad intervenire riguardo la bellissima notizia, che lo vedrà sui palchi dei più bei e rinomati locali di Malta, è il giovane Presidente del Consiglio comunale di Serradifalco Daniele Territo che con grande gioia commenta così l’evento: “Flaviano Lonobile è l’orgoglio non solo di un’intera generazione, che tramite lui si sentirà rappresentata a Malta, ma ancor di più di un’intera comunità che avrà l’onore di vedere uno dei suoi figli, assieme al suo team, impegnato a presentare i migliori dj internazionali per i più importanti e rinomati party dell’infuocata movida maltese.

È un ragazzo straordinario che ho sempre stimato e che ha fatto della sua più grande passione un vero e proprio lavoro che coniuga il suo talento con la voglia di trasmette emozioni e sensazioni ai giovani che si trovano aldilà della console, per permettere loro di svagare e abbandonare, in quei momenti che rende magici, ciò di negativo che li circonda. Ci conosciamo da quando ero bambino e lo ricordo sempre così, impegnato ed entusiasta dalla voglia di provare a creare momenti di svago per i giovani: del nostro paese prima, dell’intera provincia poi per poi in seguito, prendere il volo ed arrivare ad un risultato straordinario che sono certo sarà il primo di una carriera che gli sarà generosa di successi. È sempre bello vedere un proprio coetaneo che riesce a realizzarsi ma lo è ancor di più quando questo porta con sé l’orgoglio di appartenere alla nostra terra. Twenty two Portomaso, Infinity BY hugo’s, Bora Bora Ibiza-Malta, Aria Complex, Cafè del Mar sono solo alcuni dei famosissimi locali in cui ciascun giovane sogna di trascorrere almeno una serata, e Flaviano si trova proprio lì, a lavorare e portare la sua voce, a regalare momenti di spensieratezza e dimenticanza a chi si trova sotto il palco. “For me, for you for everybody people” il motto ideato nella sua Serradifalco e che oggi con la sua voce echeggia e si propaga in alcuni dei posti più belli del mediterraneo: le parole che accendono gli animi della movida maltese di questa estate 2022.



