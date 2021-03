Attualita 615

Da Palermo a Catania in 10 minuti. Il treno Hyperloop anche in Sicilia

Il treno superveloce nato dall'idea di Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, potrebbe arrivare anche in Sicilia

05 Marzo 2021 22:49

Da Catania a Palermo in treno in poco più di dieci minuti. Ne scrive oggi Fabrizio Massaro sul sito del Corriere della Sera spiegando che «il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni, M5S, viene allo scoperto sul progetto della società californiana Hyperloop Transportation Technologies l, presieduta dall'italiano Gabriele Bibop Gresta, di installare in Italia il treno superveloce ideato da Elon Musk. Partendo magari dalla Sicilia, appunto. Il progetto è più che ambizioso e mira a rivoluzionare completamente i trasporti di terra, con treni ipertecnologici a levitazione magnetica capaci di schizzare fino a 1.223 km/h all'interno di condotte sottovuoto e senza resistenza dell'aria.

Grazie alla levitazione magnetica si viaggerà all'interno di un tubo sottovuoto raggiungendo una velocità di 1200 km/h. Nei mesi scorsi è stato effettuato dalla Virgin Hyperloop il primo test dal vivo con il convoglio ideato da Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX. A bordo hanno viaggiato due passeggeri: il Cto e cofondatore dell’impresa (Josh Giegel) e il capo della Passenger experience (Sara Luchian). Per percorrere una tratta di 500 metri ci sono voluti circa 4 secondi. Questo convoglio del futuro potrebbe arrivare anche in Italia e in Sicilia. Dice il sottosegretario Buffagni: «Fantascienza, diranno gli scettici. Forse, ma di sicuro vent'anni fa erano fantascienza anche gli smartphone, le stampanti 3D e la blockchain e invece oggi fanno parte della nostra vita. Allo stesso tempo, però, è necessario, prima di lanciarsi in questo tipo di imprese, studiare con cura la documentazione che al momento è in fase di certificazione a livello europeo.

Bisognerà capire, per questo come per altri progetti, la sostenibilità dei costi, l’impatto ambientale, il ritorno economico. Ma una cosa è certa: noi abbiamo in mente un orizzonte di 10-20 anni, e non intendiamo restare fermi in attesa che il futuro ci passi ancora una volta sotto il naso».



