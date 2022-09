Attualita 2653

Catania-Trapani in aereo: volerà da una punta all'altra della Sicilia per tre volte alla settimana

Si tratta del primo volo interno in Sicilia, se si escludono gli spostamenti per Lampedusa e Pantelleria che però sono isole

Redazione

Un volo diretto da Catania a Trapani e viceversa. Sarà operato da Aeroitalia a partire dal 30 ottobre 2022. La cadenza sarà tre volte alla settimana: ogni lunedì, venerdì e domenica con partenza da Trapani alle 8 del mattino e ritorno alle 20.50 da Catania. Si tratta del primo volo interno in Sicilia, se si escludono gli spostamenti per Lampedusa e Pantelleria che però sono isole.

La durata del volo sarà di 50 minuti e per il momento sono previste tre tariffe: Basic (35,07 euro); classic (65,07 euro), flex (115,07 euro). Aeroitalia è una compagnia con certificato italiano ma con capitali stranieri e vola con Boeing 737 e Boeing 787. I suoi primi voli erano dei charter, poi si è trasformata in una trasformarsi poi in un'aviolinea per il trasporto di linea nel corto e medio raggio con aerei in partenza con destinazioni italiane, europee, nordafricane e in Medio Oriente. Soltanto negli ultimi mesi Aeroitalia ha registrato partenze anche per aeroporti in Nord e Sud America.(Gds.it)



