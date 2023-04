Cronaca 391

Da Milano a Malta e poi a Riga l'aereo più "sfigato" del mondo tra incidenti, malori, inversioni di rotta e lo scontro con un oggetto

Dopo essere partito da Milano il volo è stato costretto ad atterrare a Roma per il malore di un passeggero. A seguire altre disavventure

Redazione

Prima un passeggero a bordo che accusa un malore, poi uno “scontro” con un oggetto misterioso in fase di decollo. E l’inversione di rotta per ben due volte nello stesso giorno: una serie di sfortunati eventi hanno accompagnato il volo di un Boeing targato Ryanair 737-8200 MAX, registrato come 9H-VVH. Secondo quanto riportato da Leggo, durante la giornata di giovedì 13 aprile, l’aereo parte dall’aeroporto di Milano Malpensa, diretto a Malta, ma poco dopo, a causa di un passeggero che si sente male, è costretto a dirottare su Roma. Una volta nella capitale – stando alle dichiarazioni di un portavoce di Ryanair rilasciate al Daily Star – il passeggero sbarca, per essere accolto dai medici in aeroporto.

A quel punto il Boeing può continuare il suo volo alla volta di Malta: ed è qui che atterra l’aeromobile, alle 12:48, per poi decollare di nuovo, diretto all’aeroporto di Riga, in Lettonia. Ma subito dopo la partenza, l’aereo è costretto a tornare repentinamente alla base per un problema – questa volta – di natura tecnica: la coda del velivolo durante il volo viene infatti misteriosamente colpita da un oggetto non ben identificato, e per precazione l’equipaggio decide di rientrare, con un atterraggio di emergenza.

Nessuna ulteriore informazione sulla natura dell'”incidente“, un portavoce della compagnia low cost si è limitato a dichiarare che “nel volo successivo da Malta a Riga del 13 aprile l’aereo ha riscontrato un problema tecnico ed è tornato all’aeroporto di Malta. L’aereo è atterrato normalmente e i passeggeri sono sbarcati al terminal mentre Ryanair ha organizzato rapidamente un aereo alternativo che è partito per Riga più tardi lo stesso giorno”.



