Da Meloni a Letta, da Salvini a Calenda, le reazioni dopo l'arresto di Messina Denaro: "Gli uomini dello Stato non hanno mai mollato"

"È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai"

Redazione

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Toto' Riina, un altro capo della criminalita' organizzata viene assicurato alla giustizia", aggiunge. "Con l'arresto di Matteo Messina Denaro l'Italia assesta un duro colpo alla mafia. Grazie ai Carabinieri che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Grazie, siamo orgogliosi di voi. Lo Stato vince sulla mafia". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla giustizia. È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai". Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini commentando l'arresto del superlatitante. “Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia” ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco.

"L'arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria dello Stato che oggi dimostra tutta la sua forza. Una sfida vinta dagli uomini e dalle donne della magistratura e delle forze dell'ordine a cui va il nostro ringraziamento. Un giorno storico per l'Italia". Così il leader del Terzo Polo Carlo Calenda. "L'arresto del boss Matteo Messina Denaro rappresenta un'ottima notizia per il nostro Paese. Un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni della Repubblica che hanno operato per il conseguimento di questo importante risultato". Lo scrive su Twitter il senatore Enrico Borghi, responsabile sicurezza del Pd.

"Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura e a tutti coloro che hanno reso possibile la cattura di Matteo Messina Denaro. La mafia alla fine perde sempre. Un messaggio fondamentale di questo storico 16 gennaio". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. "I più vivi complimenti ai carabinieri dei Ros e al Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia per l'aver catturato il boss mafioso Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza. Lo Stato è sempre più forte della criminalità organizzata". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d'Italia e Sottosegretario alla Giustizia. (ANSA)



