Da gruppo ricerca italiano nuovo brevetto su trasmissione dati Sistema a base ultrasuoni si rivolge a operatori dell'emergenza

La tecnologia si propone di essere applicata in caso di terremoti e valanghe, per l'individuazione dei sopravvissuti

Redazione

01 Febbraio 2023

Un nuovo sistema di trasmissione dati anche in totale assenza di rete mobile o satellitare ed esponenzialmente piu' veloce rispetto alle altre tecnologie che utilizzano le onde elettromagnetiche: e' quanto assicura un gruppo di ricerca italiano, sostenuto dall'imprenditore di Sant'Antonio Abate Ciro Polese. Il potenziale della nuova scoperta, già brevettata e presentata nel comune in provincia di Napoli, interessa gli operatori dell'emergenza, come i vigili del fuoco ai quali l'inventore, il webmaster Emanuele Costanzo, 33 anni di Catania, ha deciso di regalare la nuova tecnologia che consente la connessione in totale assenza di campo, sfruttando gli ultrasuoni.

La tecnologia sviluppata da Costanzo, che insieme al fratello Renato e' titolare dell'azienda di software house ''It's'' con sede a Catania, si propone di essere applicata in caso di terremoti e valanghe, per l'individuazione dei sopravvissuti e dunque l'invio dei soccorsi. Il brevetto e' stato battezzato ''Twopit'', che e' il nome dell'onda sonora sinusoidale sulla quale Costanzo ha effettuato i suoi studi, messi a punto durante il lockdown del Covid.

''Siamo stati contattati anche da colossi mondiali della comunicazione - afferma Renato Costanzo - e non vediamo l'ora di sederci al tavolo con loro, per confrontarci sugli sviluppi''. Presenti anche delegati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali Emanuele Costanzo ha manifestato la sua volonta' di donare a titolo gratuito la tecnologia Twopit utile nei casi di emergenza per calamita' naturali.

Ulteriori applicazioni di Twopit riguardano i dati: "Ad esempio una pendrive che attraverso la tecnologia odierna riesce a memorizzare un gigabyte di dati digitali, con Twopit potrebbe memorizzare anche centinaia di gigabyte" spiega l'inventore. (ANSA).



