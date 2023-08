Eventi 66

Da giovedì 24 agosto al via a Caltanissetta il 9° torneo di Risiko: aperte le iscrizioni

Per il club nisseno si tratta della seconda partecipazione al torneo nazionale a squadre

Redazione

Giovedì 24 agosto con partenza alle 21.00 inizierà il 9° torneo open di Risiko Challenger, organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta presso Street Factory Eclettica di via Rochester. Formula del torneo: il torneo è articolato in una fase eliminatoria in cui si giocheranno 5 partite di qualificazione più semifinale e finale. La data delle semifinali è prevista per il 28 settembre, quella della finale per il 5 ottobre. Il vincitore parteciperà di diritto al campionato a squadre, che si svolgerà a Roma l’11 e il 12 novembre, come sesto componente, gli altri cinque vengono presi dal ranking 2023.

Per il club nisseno si tratta della seconda partecipazione al torneo nazionale a squadre; nell’edizione del 2022, a Cesenatico, la squadra nissena si è qualificata decima su venticinque squadre partecipanti, superando in classifica club più blasonati e con campioni nazionali nelle proprie fila. Per iscriversi al torneo, che inizierà giovedì, tel. 3714566763 (Alessio Sansoni), 3332033281 ( Manlio Pasqualino), 3478332900 (Maurizio Giunta), 3403795803 (Giancarlo Ciulla), oppure presso Eclettica di via Rochester.



