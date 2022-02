Attualita 70

Da Gela a Sanremo, Daniele conquista con le sue magnifiche pizze e Francesco con le sonorità di un brano

"Nella settimana del Festival della musica italiana, sono orgoglioso dei successi che stanno riscuotendo a Sanremo due nostre eccellenze: Dani

Redazione

03 Febbraio 2022 17:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/da-gela-a-sanremo-daniele-conquista-con-le-sue-magnifiche-pizze-e-francesco-con-le-sonorita-di-un-brano Copia Link Condividi Notizia

"Nella settimana del Festival della musica italiana, sono orgoglioso dei successi che stanno riscuotendo a Sanremo due nostre eccellenze: Daniele Cacciuolo e Francesco Musumeci. Daniele, con le sue spettacolari pizze, sta conquistando il palato di grandi e piccini, di cantanti, conduttori e cittadini sanremesi. E’ davvero il giusto riconoscimento per il nostro pizzaiolo, premiato con “due spicchi” Gambero rosso e uno dei pochi in tutta Italia ad essere stato convocato per partecipare al contenitore di eventi che ruota attorno alla 72esima edizione del Festival". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco

"E che dire dell’incredibile talento artistico dell'autore e produttore Francesco Musumeci? Con le sonorità del suo brano “Abbi cura di te”, affidato ad Highsnob e Hu, ci ha conquistati. Un brano che unisce il pop e il rap con l’elettronica, tra la penna del rapper e la voce della cantante di formazione jazz. A prescindere dal risultato, in termini di classifica, comunque per tutti noi ha già vinto! Il mio augurio è che tanto per Daniele quanto per Francesco questi siano solo i primi, prestigiosi risultati di una lunghissima e felice serie!"



"Nella settimana del Festival della musica italiana, sono orgoglioso dei successi che stanno riscuotendo a Sanremo due nostre eccellenze: Daniele Cacciuolo e Francesco Musumeci. Daniele, con le sue spettacolari pizze, sta conquistando il palato di grandi e piccini, di cantanti, conduttori e cittadini sanremesi. E' davvero il giusto riconoscimento per il nostro pizzaiolo, premiato con "due spicchi" Gambero rosso e uno dei pochi in tutta Italia ad essere stato convocato per partecipare al contenitore di eventi che ruota attorno alla 72esima edizione del Festival". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco "E che dire dell'incredibile talento artistico dell'autore e produttore Francesco Musumeci? Con le sonorità del suo brano "Abbi cura di te", affidato ad Highsnob e Hu, ci ha conquistati. Un brano che unisce il pop e il rap con l'elettronica, tra la penna del rapper e la voce della cantante di formazione jazz. A prescindere dal risultato, in termini di classifica, comunque per tutti noi ha già vinto! Il mio augurio è che tanto per Daniele quanto per Francesco questi siano solo i primi, prestigiosi risultati di una lunghissima e felice serie!"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare