Da Gela a Ballando con le stelle: Nicole e Alessandro conquistano il pubblico e trionfano

I due ballerini gelesi hanno vinto il torneo "Ballando con Te". Un'intera città ha tifato per loro

Redazione

11 Dicembre 2021

Nicole Murvana e Alessandro Romano, hanno vinto il torneo "Ballando Con te". Questa sera sono scesi in pista per conquistare il primo posto e lo hanno conquistato. I due ballerini gelesi, hanno un curriculum di tutto rispetto e avevano tutte le carte in regole per sbaragliare la concorrenza. I due baby ballerini, infatti, sono considerati dagli addetti ai lavori degli astri nascenti della danza latino americana a livello mondiale. Due veri atleti, che fanno ormai coppia da cinque anni e che hanno già fatto il pieno di titoli. L'intera città ha tifato per Nicole e Alessandro votando anche sui social della nota trasmissione di Rai 1 "Ballando con le stelle" (Foto tratta da Facebook della trasmissione "Ballando con le stelle"



