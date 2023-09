Cronaca 1096

Dà fuoco alla moglie a Pantelleria: la donna ha ustioni gravissime

Il marito è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma rischia di restare cieco

Redazione

Un uomo ha gettato ieri sera a Pantelleria del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco. La donna, che ha 48 anni, si trova adesso ricoverata in gravissime condizioni, con ustioni sul 70% del corpo, all'ospedale Civico di Palermo, dove è stata trasferita in nottata con l'elisoccorso. Il marito, rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma, sta per essere traferito anche lui a Palermo e rischia di restare cieco. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani. (ANSA)



